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РИА Новости

Аргентина включит "Хезболлах" в список террористических группировок

Вчера, 16:51
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство Аргентины создает список лиц и группировок, причастных к совершению террористических нападений и их финансированию на территории страны, говорится в сообщении пресс-службы главы государства Маурисио Макри.
Учреждение специального списка приурочено к 25-летию взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году, унесшем жизни 85 человек.
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В память о жертвах взрыва четверг, 18 июля 2019 года, объявляется в Аргентине днем траура, отмечается в указе.
Портал Todo Noticias сообщает, что в список будет включено шиитское движение "Хезболлах". Отмечается, что ранее Аргентина не располагала собственным списком террористических группировок и ориентировалась на соответствующие документы Совбеза ООН, который не объявлял действующее в Ливане движение террористической организацией.
Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта, в котором погибли 85 человек и более 200 ранены, целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента страны Хашеми Рафсанджани и семь бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.
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