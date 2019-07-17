Аргентина включит "Хезболлах" в список террористических группировок

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство Аргентины создает список лиц и группировок, причастных к совершению террористических нападений и их финансированию на территории страны, говорится в сообщении пресс-службы главы государства Маурисио Макри.

Учреждение специального списка приурочено к 25-летию взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году, унесшем жизни 85 человек.

В память о жертвах взрыва четверг, 18 июля 2019 года, объявляется в Аргентине днем траура, отмечается в указе.

Портал Todo Noticias сообщает, что в список будет включено шиитское движение "Хезболлах". Отмечается, что ранее Аргентина не располагала собственным списком террористических группировок и ориентировалась на соответствующие документы Совбеза ООН, который не объявлял действующее в Ливане движение террористической организацией.