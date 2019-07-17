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РИА Новости

На Ямале два человека пострадали из-за взрыва газового баллона в автомобиле

Вчера, 16:33
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в Ямало-Ненецком автономном округе из-за взрыва газового баллона в автомобиле, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Инцидент произошел в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский, который считается частью города Ноябрьска, хотя расположен в 80 километрах от него.
"Сегодня... произошел взрыв баллона бытового газа, который был предназначен для приготовления пищи. Баллон находился в автомобиле УАЗ. Вследствие этого пострадали два человека", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавший мужчина уже доставлен на обследование в Ноябрьскую центральную городскую больницу, за женщиной направили борт санитарной авиации. Другие подробности произошедшего в МЧС уточняют, добавили в пресс-службе.
Согласно информации окружного агентства "Север-Пресс", пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии.
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