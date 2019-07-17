Полсотни молодых ученых из Подмосковья получат социальную ипотеку

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В Подмосковье утвердили список претендентов на получение социальной ипотеки от правительства Подмосковья. В него вошли 50 победителей из числа молодых ученых и специалистов. Кроме того, в списке находятся 25 человек, которые смогут претендовать на финансовую поддержку в случае отказа основных участников. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье утвердили список претендентов на получение социальной ипотеки от правительства Подмосковья. В него вошли 50 победителей из числа молодых ученых и специалистов. Кроме того, в списке находятся 25 человек, которые смогут претендовать на финансовую поддержку в случае отказа основных участников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Претенденты на получение жилья по программе "Социальная ипотека" смогут компенсировать первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного кредитования. Кроме того, им будет возмещена ежемесячная оплата основного долга по ипотеке.

В 2019 году было подано 90 заявок на получение финансовой поддержки со стороны региональных властей. Первичный отбор прошли 77 заявок, из которых 53 — заявки от молодых ученых и специалистов из подмосковных наукоградов. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.

Он отметил, что основными критериями отбора победителей становятся научная и социально-экономическая значимость исследований для Московской области, актуальность и новизна работы специалистов, ее практическое применение, а также профессиональные достижения претендентов в научной и научно-технической деятельности: наличие ученой степени, премий, грантов, участие в различных программах, наличие патентов на изобретение, промышленных образцов и прочее.

"В итоге научно-технический совет Московской области рекомендовал 75 претендентов на получение финансовой поддержки от правительства Московской области в 2019 году", — сказал Вадим Хромов.

Из отобранных претендентов были сформированы два списка победителей: основной, в который вошли 50 человек, набравшие максимальный балл за профессиональные достижения и научные открытия, и дополнительный из 25 человек, которые имеют шанс на получение субсидии, если в дальнейшем победители откажутся от жилья.