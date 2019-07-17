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РИА Новости

В МФКК заявили, что мировое сообщество игнорирует кризис в Йемене

Вчера, 16:22
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Международное сообщество не уделяет должного внимания гуманитарному кризису в Йемене, на него не выделяется достаточное финансирование, заявил РИА Новости президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.
"Проблема не в том, чтобы увеличить (помощь), а в том, чтобы получить финансирование (чтобы иметь возможность) увеличить (помощь). Это замкнутый круг, йеменскому кризису не хватает финансирования. Он забыт, он игнорируется", - сказал он.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Саудовская АравияЙеменСтокгольм (город)ООНВ мире
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