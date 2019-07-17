В МФКК заявили, что мировое сообщество игнорирует кризис в Йемене

ООН, 17 июл - РИА Новости. Международное сообщество не уделяет должного внимания гуманитарному кризису в Йемене, на него не выделяется достаточное финансирование, заявил РИА Новости президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.

"Проблема не в том, чтобы увеличить (помощь), а в том, чтобы получить финансирование (чтобы иметь возможность) увеличить (помощь). Это замкнутый круг, йеменскому кризису не хватает финансирования. Он забыт, он игнорируется", - сказал он.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.