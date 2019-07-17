"Мострансавто" привезет детей из Иркутской области в Подмосковье

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Иркутской области дети будут доставлены в летний оздоровительный лагерь "Осташево" в деревне Середниково Волоколамского городского округа. 140 детей приедут в Подмосковье на автобусах "Мострансавто", сообщил телеканал "360".

Для перевозки четыре филиала компании – Мытищинский, Королевский, Долгопрудненский и Щелковский – предоставили пять автобусов большого класса. Точка отправления – Ярославский вокзал, куда сегодня и завтра приедут автобусы автопредприятия.

Машины "Мострансавто" полностью соответствуют госстандартам перевозки детей.

Автобусы оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами, спутниковыми навигационными системами и желтыми проблесковыми маячками.

В автопарке предприятия регулярно проходит общий техосмотр, также проводится предрейсовый контроль технического состояния.