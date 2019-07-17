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РИА Новости
Новости Подмосковья

"Мострансавто" привезет детей из Иркутской области в Подмосковье

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Константин ЧалабовУтренняя зарядка в оздоровительном лагере
Утренняя зарядка в оздоровительном лагере
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Иркутской области дети будут доставлены в летний оздоровительный лагерь "Осташево" в деревне Середниково Волоколамского городского округа. 140 детей приедут в Подмосковье на автобусах "Мострансавто", сообщил телеканал "360".
Для перевозки четыре филиала компании – Мытищинский, Королевский, Долгопрудненский и Щелковский – предоставили пять автобусов большого класса. Точка отправления – Ярославский вокзал, куда сегодня и завтра приедут автобусы автопредприятия.
Машины "Мострансавто" полностью соответствуют госстандартам перевозки детей.
Дети в автобусе
15 июля, 15:04
На автобусах МО около 9 тысяч подростков отправились в детские лагеря
Автобусы оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами, спутниковыми навигационными системами и желтыми проблесковыми маячками.
В автопарке предприятия регулярно проходит общий техосмотр, также проводится предрейсовый контроль технического состояния.
Для водителей автобусов проводятся дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения. К управлению привлекаются только водители со стажем.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьМострансавто
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