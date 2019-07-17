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РИА Новости

Медведев: предприятия микроэлектроники готовы поставлять чипы для паспортов

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Предприятия микроэлектроники России готовы поставлять чипы для электронных паспортов, нужно обеспечить их безопасность и удобство перехода на такие документы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Предприятия микроэлектроники в целом, как я понимаю, готовы соответствующие чипы поставлять - чипы, которые нужны для электронных паспортов", - заявил Медведев на совещании по внедрению электронного удостоверения личности.
Он подчеркнул, что первый и самый главный момент внедрения таких документов касается безопасности.
"Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были все-таки самым надёжным способом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними", - отметил Медведев.
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Он также обратил внимание на надёжность инфраструктуры для внедрения электронных паспортов.
"Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить здесь ошибок и смотреть, чтобы система работала здесь без сбоев", - сказал глава правительства.
Медведев указал на удобство внедрения таких документов.
"У многих людей, тем более у людей примерно в возрасте, у них есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением", - отметил он, поручив сделать переход на электронные паспорта для людей комфортным и безболезненным.
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