Медведев: предприятия микроэлектроники готовы поставлять чипы для паспортов

ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Предприятия микроэлектроники России готовы поставлять чипы для электронных паспортов, нужно обеспечить их безопасность и удобство перехода на такие документы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Предприятия микроэлектроники в целом, как я понимаю, готовы соответствующие чипы поставлять - чипы, которые нужны для электронных паспортов", - заявил Медведев на совещании по внедрению электронного удостоверения личности.

Он подчеркнул, что первый и самый главный момент внедрения таких документов касается безопасности.

"Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были все-таки самым надёжным способом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними", - отметил Медведев.

Он также обратил внимание на надёжность инфраструктуры для внедрения электронных паспортов.

"Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить здесь ошибок и смотреть, чтобы система работала здесь без сбоев", - сказал глава правительства.

Медведев указал на удобство внедрения таких документов.