Медведев: замена бумажного паспорта на электронный будет поэтапной

"Разумеется, что никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, он, естественно, будет действовать. И мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорил", - заявил Медведев на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности.