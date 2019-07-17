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РИА Новости

Медведев: замена бумажного паспорта на электронный будет поэтапной

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Замена бумажного паспорта на электронный к 2024 году будет происходить поэтапно, обычные удостоверения личности будут действовать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Разумеется, что никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, он, естественно, будет действовать. И мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорил", - заявил Медведев на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности.
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