Госдума поддержала законопроект о замене штрафа на предупреждение для НКО

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предлагающий ввести для некоммерческих организаций такой вид административного наказания, как предупреждение.

Автором инициативы стала группа депутатов от "Единой России", поправки предлагается внести в статью 4.1.1. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Указанной нормой предусмотрена возможность в случаях совершения впервые административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля замены административного наказания административного штрафа на предупреждение", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, сейчас замена штрафа на предупреждение возможна при соблюдении одновременно нескольких условий, в частности, если административное правонарушение совершено НКО впервые; отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствует имущественный ущерб.

Таким образом, предлагается предусмотреть для некоммерческих организаций такой альтернативный вид административного наказания, как предупреждение.