Госдума поддержала законопроект о замене штрафа на предупреждение для НКО

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предлагающий ввести для некоммерческих организаций такой вид административного наказания, как предупреждение.
Автором инициативы стала группа депутатов от "Единой России", поправки предлагается внести в статью 4.1.1. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
"Указанной нормой предусмотрена возможность в случаях совершения впервые административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля замены административного наказания административного штрафа на предупреждение", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, сейчас замена штрафа на предупреждение возможна при соблюдении одновременно нескольких условий, в частности, если административное правонарушение совершено НКО впервые; отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствует имущественный ущерб.
Таким образом, предлагается предусмотреть для некоммерческих организаций такой альтернативный вид административного наказания, как предупреждение.
"Недопущение несения некоммерческими организациями непосильных штрафных санкций обеспечит более эффективную работу некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных), их партнерства и взаимодействия с обществом и государством", - говорится в документе.