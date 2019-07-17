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РИА Новости

Топ-менеджеры ППК РЭО передадут сведения о доходах в СМИ

Вчера, 16:14
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© Fotolia / lenetsnikolaiРабочий стол редактора
Рабочий стол редактора
© Fotolia / lenetsnikolai
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Все сведения об имуществе и доходах, полученных топ-менеджерами компания "Российский экологический оператор" (ППК РЭО), будут ежегодно публиковаться в интернете в соответствии с указом президента РФ от 08 июля 2013 года N613, говорится в пресс-релизе РЭО.
Информация будет предоставлена российским СМИ и размещена на официальном сайте компании REO.RU.
"Сведения о доходах и расходах, представляемые работниками, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах организаций и представляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и организаций и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования", — говорится в соответствующем проекте положения ППК РЭО.
"Российский экологический оператор" — публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ в январе 2019 года в целях обеспечения реализации норм законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также в целях реализации национального проекта "Экология". Полномочия учредителя компании осуществляет министерство природных ресурсов и экологии РФ.
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