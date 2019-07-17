Топ-менеджеры ППК РЭО передадут сведения о доходах в СМИ

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Все сведения об имуществе и доходах, полученных топ-менеджерами компания "Российский экологический оператор" (ППК РЭО), будут ежегодно публиковаться в интернете в соответствии с указом президента РФ от 08 июля 2013 года N613, говорится в пресс-релизе РЭО.

Информация будет предоставлена российским СМИ и размещена на официальном сайте компании REO.RU.

"Сведения о доходах и расходах, представляемые работниками, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах организаций и представляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и организаций и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования", — говорится в соответствующем проекте положения ППК РЭО.