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РИА Новости

В ЕР попросят проверить законность задержания матери тяжелобольного ребенка

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Старшинов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить законность задержания матери тяжелобольного ребенка Елены Боголюбовой, которая подозревается в контрабанде психотропных веществ, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 15:06
Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, отметив, что инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается.
"В средствах массовой сообщается, что Елену Боголюбову задержали в одном из отделений почты при получении посылки с жизненно необходимым препаратом для ее тяжелобольного десятилетнего сына Михаила. Мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание... Убежден, в ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни ребенка, необходимо делать все, чтобы оказать помощь, а не голословно обвинять человека в контрабанде", - приводятся слова Старшинова.
По словам депутата, необходимо обеспечить правовую защиту таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения. Он подчеркнул, что данный препарат не зарегистрирован в РФ, что осложняет ситуацию с помощью ребенку, "но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери".
"Прошу поручить провести проверку законности и обоснованности задержания Елены Боголюбовой", - заключил он.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
15 июля, 09:05
Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому
15301173
Обсудить 4
Михаил СтаршиновЕдиная РоссияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А полицейских за подброшенные наркотики пока и не думают задерживать...
17 июля, 16:40
Ххх Ххх
810300
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