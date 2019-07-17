В ЕР попросят проверить законность задержания матери тяжелобольного ребенка

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Старшинов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить законность задержания матери тяжелобольного ребенка Елены Боголюбовой, которая подозревается в контрабанде психотропных веществ, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, отметив, что инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается.

"В средствах массовой сообщается, что Елену Боголюбову задержали в одном из отделений почты при получении посылки с жизненно необходимым препаратом для ее тяжелобольного десятилетнего сына Михаила. Мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание... Убежден, в ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни ребенка, необходимо делать все, чтобы оказать помощь, а не голословно обвинять человека в контрабанде", - приводятся слова Старшинова.

По словам депутата, необходимо обеспечить правовую защиту таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения. Он подчеркнул, что данный препарат не зарегистрирован в РФ, что осложняет ситуацию с помощью ребенку, "но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери".