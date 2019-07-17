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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ призвали при выдвижении в МГД соблюдать равенство всех перед законом

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все процедуры на этапе выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы должны соответствовать правилам, которые соблюдаются в РФ уже 25 лет, попытки пойти обходными путями нарушают принцип равенства всех перед законом, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю.
Борисов отметил, что процедура выборов требует вдумчивого подхода. "Правила установлены были далеко загодя до старта этой кампании, более того, 25 лет мы проводим по этим правилам выборы в Российской Федерации... Если мы говорим, что российская избирательная система ведет отсчет с конца прошлого века, то американская - позапрошлого, они практически не меняли эти процедуры,... как и в Европе", - сказал Борисов он.
Член СПЧ подчеркнул, что "все процедуры должны проходить в соответствии с законом, в обход пытаться обойти, пройти обходными путями - это нарушение основополагающего принципа организации проведения выборов: равенства всех перед законом".
Здание Мосгоризбиркома
Вчера, 14:21
В МГИК отметили уменьшение числа отказов в регистрации кандидатов в МГД
Борисов отметил, что вопросы почему-то возникают не на этапе законотворческой деятельности, а "уже в процессе, когда претенденты на кандидатское кресло понимают, что у них нет поддержки населения". "Амбиций гораздо больше. Это, к сожалению, всегда, постоянно было и будет", - добавил он.
Правозащитник также подчеркнул, что ворвавшаяся в общественную жизнь цифровизация во многом опережает те процессы, которые происходят в обществе, в частности, в установленных процедурах в части выборов. "Сегодня мы можем получать мнение или позицию избирателя одним нажатием, кликом в интернете. Но все государства очень осторожно подходят к этому процессу, и здесь надо смотреть, что лучше. Потому что выходить на эмоции в рамках государственного управления, я думаю, это недопустимо с точки зрения защиты интересов гражданского общества, его развития", - подчеркнул он.
Сегодня, отметил Борисов, применяются технологии "рисования подписей", попытки манипуляции общественным сознанием. По мнению правозащитника, в данной сфере не придумано ничего лучше, чем процедура изучения графологами, которая остается "относительно объективным способом" проверки. Как пояснил член СПЧ, графологи составляют заключение, основываясь на наклоне, толщине, нажиме, написании, это опытные специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, не члены избирательных комиссий.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Вчера, 13:18
В Мосгоризбиркоме рассказали о зарегистрированных кандидатах в МГД
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Вчера, 13:36
В подписях кандидатов в депутаты МГД нашли почти десять тысяч "призраков"
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Выборы в МосгордумуСПЧМосгоризбиркомМосковская городская думаИгорь БорисовМоскваПолитика
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