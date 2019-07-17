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РИА Новости

Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского

Вчера, 16:01
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в среду заявил, что представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" ранее работали у бизнесмена Игоря Коломойского.
Партия "Слуга народа" команды президента Украины Владимира Зеленского лидирует в парламентском рейтинге с 42,2% менее чем за неделю до выборов в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования.
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"Люди, которые сегодня представляют команду Зеленского, – это фактически те, кто, начиная с охранников и заканчивая менеджерами, адвокатами, работали у Коломойского. Сейчас они все в команде президента", – написал Медведчук на своей странице в Twitter.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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