Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в среду заявил, что представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" ранее работали у бизнесмена Игоря Коломойского.

Партия "Слуга народа" команды президента Украины Владимира Зеленского лидирует в парламентском рейтинге с 42,2% менее чем за неделю до выборов в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса Института анализа и прогнозирования.

Люди, которые сегодня представляют команду Зеленского, – это фактически те, кто, начиная с охранников и заканчивая менеджерами, адвокатами, работали у Коломойского. Сейчас они все в команде президента. #политика #выборы #Украина #ЗеКоманда pic.twitter.com/khihFu1Q2m

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.