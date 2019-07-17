Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по физической культуре М. Дегтярева

8

22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации Михаила ДЕГТЯРЕВА по итогам работы в период весенней сессии.