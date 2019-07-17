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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по физической культуре М. Дегтярева

Вчера, 16:01
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22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации Михаила ДЕГТЯРЕВА по итогам работы в период весенней сессии.
В рамках мероприятия речь пойдет о принятых законах, рассматриваемых и планируемых законопроектах в сферах спорта, туризма и молодежной политики, законодательном регулировании деятельности фитнес-центров, реализации закона о звездности отелей, а также о парламентском контроле исполнения регионами федеральных целевых программ и обязательств.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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