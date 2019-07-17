Кабмин включил проекты "Русгидро" на ДВФО в программу модернизации ТЭС

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ включило четыре проекта "Русгидро" на Дальнем Востоке в общероссийскую программу модернизации ТЭС, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В мае правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики одобрила эти четыре проекта. Речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2 (по распоряжению кабмина, планируемая мощность составит 400 - 450 МВт), Хабаровской ТЭЦ-4 (300 - 350 МВт), второй очереди Якутской ГРЭС- 2 (145 - 165 МВт), а также реконструкции и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 (330 - 390 МВт). Дата начала поставки мощности для Артемовской ТЭЦ-2 - 31 декабря 2026 года, для остальных электростанций - 31 декабря 2025 года.

Инвестиции в четыре проекта, как говорилось в материалах Минэнерго РФ в июне, "Русгидро" оценивает в 171 миллиард рублей при суммарной мощности электростанций в 1,3 ГВт.

Распоряжение кабмина утвердило перечень проектов для программы модернизации ТЭС в так называемых неценовых зонах оптового энергорынка. Помимо Дальнего Востока, к ним относятся Коми, Архангельская и Калининградская области, но проектов из других регионов, кроме дальневосточного, в перечне нет.

В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Для неценовых зон энергорынка готовят особые параметры программы. Как сообщал в январе министр энергетики РФ Александр Новак, в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС на 200 миллиардов рублей.