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РИА Новости
Теплоснабжение

Кабмин включил проекты "Русгидро" на ДВФО в программу модернизации ТЭС

Вчера, 15:56
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ включило четыре проекта "Русгидро" на Дальнем Востоке в общероссийскую программу модернизации ТЭС, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
В мае правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики одобрила эти четыре проекта. Речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2 (по распоряжению кабмина, планируемая мощность составит 400 - 450 МВт), Хабаровской ТЭЦ-4 (300 - 350 МВт), второй очереди Якутской ГРЭС- 2 (145 - 165 МВт), а также реконструкции и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 (330 - 390 МВт). Дата начала поставки мощности для Артемовской ТЭЦ-2 - 31 декабря 2026 года, для остальных электростанций - 31 декабря 2025 года.
Инвестиции в четыре проекта, как говорилось в материалах Минэнерго РФ в июне, "Русгидро" оценивает в 171 миллиард рублей при суммарной мощности электростанций в 1,3 ГВт.
Распоряжение кабмина утвердило перечень проектов для программы модернизации ТЭС в так называемых неценовых зонах оптового энергорынка. Помимо Дальнего Востока, к ним относятся Коми, Архангельская и Калининградская области, но проектов из других регионов, кроме дальневосточного, в перечне нет.
26 июня, 11:40
"Русгидро" повысила оценку инвестиций в модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке
В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Для неценовых зон энергорынка готовят особые параметры программы. Как сообщал в январе министр энергетики РФ Александр Новак, в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС на 200 миллиардов рублей.
Планируется, что проекты для этих регионов будут утверждаться на уровне правительства, а окупаться - за счет платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и неценовых зон оптового энергорынка. Соотношение платежей официально не называлось. В конце мая по итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака было принято решение, что базовая доходность по проектам модернизации ТЭС в неценовых зонах составит 12,5% против 14% в остальной части РФ.
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ТеплоснабжениеДальний ВостокРусГидроАлександр НовакПравительство РФДмитрий Козак
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