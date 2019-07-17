При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере 18 афганских спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-западе Афганистана, сообщает агентство По меньшей мере 18 афганских спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-западе Афганистана, сообщает агентство Khaama Press

Столкновения начались в понедельник вечером после того, как группа из 36 сотрудников спецназа начала штурмовать штаб-квартиру талибов в провинции Бадгис. Бои продолжались несколько часов.

Как сообщил один из бывших парламентариев провинции Кази Абдул Рахим Рахин, в ходе столкновений были ликвидированы 19 боевиков, еще 20 получили ранения. Также он отметил, что талибы захватили шестерых военнослужащих.