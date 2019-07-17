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РИА Новости

На Украине завели дела за антирекламу на кандидата от "Слуги народа"

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестные раздавали печатную продукцию и демонстрировали видеоролик с недостоверными сведениями о кандидате в депутаты от партии "Слуга народа" в Обухове Киевской области, полиция завела два дела, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Неизвестные граждане раздавали прохожим печатную продукцию с контрагитацией, а также демонстрировали видеоролик с антирекламой в отношении кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, инцидент произошел во вторник вечером в Обухове, правоохранители задокументировали нарушение агитации в отношении кандидата. Возбуждено два уголовных дела по статье "хулиганство" и "нарушение избирательного законодательства", материалы изъяли, фигуранты дают показания. Кроме того, еще один факт распространения недостоверной информации по этому же кандидату полицейские задокументировали в городе Васильков Киевской области.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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