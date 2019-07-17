На Украине завели дела за антирекламу на кандидата от "Слуги народа"

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестные раздавали печатную продукцию и демонстрировали видеоролик с недостоверными сведениями о кандидате в депутаты от партии "Слуга народа" в Обухове Киевской области, полиция завела два дела, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Неизвестные граждане раздавали прохожим печатную продукцию с контрагитацией, а также демонстрировали видеоролик с антирекламой в отношении кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник вечером в Обухове, правоохранители задокументировали нарушение агитации в отношении кандидата. Возбуждено два уголовных дела по статье "хулиганство" и "нарушение избирательного законодательства", материалы изъяли, фигуранты дают показания. Кроме того, еще один факт распространения недостоверной информации по этому же кандидату полицейские задокументировали в городе Васильков Киевской области.