В Подмосковье приступили к модернизации системы освещения

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работы по установке и модернизации систем наружного освещения в рамках губернаторской программы "Светлый город" стартовали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Губернаторская программа "Светлый город" направлена на улучшение ситуации с наружным освещением. В первую очередь в эту программу включаются объекты, выбранные самими жителями по результатам ежегодного голосования на портале "Добродел"", — цитирует пресс-служба слова Пестова.