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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье приступили к модернизации системы освещения

Вчера, 15:43
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работы по установке и модернизации систем наружного освещения в рамках губернаторской программы "Светлый город" стартовали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
"Губернаторская программа "Светлый город" направлена на улучшение ситуации с наружным освещением. В первую очередь в эту программу включаются объекты, выбранные самими жителями по результатам ежегодного голосования на портале "Добродел"", — цитирует пресс-служба слова Пестова.
Отмечается, что в Московской области запланированы работы по модернизации систем наружного освещения в 39 муниципальных образованиях региона. Всего в годовую программу включено 533 объекта.
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