В Севастополе зарубивший мать и бабушку подросток предстанет перед судом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Молодой человек, зарубивший мать и бабушку топором в Севастополе, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 31 января 17-летний подросток из Севастополя из-за конфликта с семьей нанес множественные смертельные ранения топором и ножом матери и бабушке. После этого он скрылся, но был задержан в кратчайшие сроки. Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подростку предъявлено обвинение в двойном убийстве, его арестовали. Городской омбудсмен Марина Песчаная отмечала, что в момент убийства матери и бабушки он видел в них демонов, так как находился под воздействием химических препаратов.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.