ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию более 56 тонн персиков и нектаринов, зараженных возбудителем опасной болезни растений, сообщает в среду управление ведомства по Брянской и Смоленской областям.

"Пятнадцатого июля в брянских МАПП "Новые Юрковичи" и ТЛТ ООО "Погар-Логистика", а также смоленских СВХ ООО "Терминал Евротранссервис" и СВХ ООО "Альфа Транс Терминал" управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз пяти партий персиков и нектаринов общим весом 56,2 тонны", - говорится в сообщении.

Продукция из Боснии и Герцеговины, Сербии, Турции и Северной Македонии перевозилась в Краснодар, Москву, Санкт-Петербург и Смоленск. В ходе фитосанитарного контроля грузов инспекторы ведомства нашли в продукции возбудителя болезни растений.

"Экспертизы, проведенные в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Брянская МВЛ", подтвердили наличие в исследованных плодах ДНК возбудителя бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey)", - говорится в сообщении.