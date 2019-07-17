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РИА Новости

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию более 56 тонн персиков и нектаринов

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции
Уничтожение санкционной продукции
© РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию более 56 тонн персиков и нектаринов, зараженных возбудителем опасной болезни растений, сообщает в среду управление ведомства по Брянской и Смоленской областям.
"Пятнадцатого июля в брянских МАПП "Новые Юрковичи" и ТЛТ ООО "Погар-Логистика", а также смоленских СВХ ООО "Терминал Евротранссервис" и СВХ ООО "Альфа Транс Терминал" управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз пяти партий персиков и нектаринов общим весом 56,2 тонны", - говорится в сообщении.
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Продукция из Боснии и Герцеговины, Сербии, Турции и Северной Македонии перевозилась в Краснодар, Москву, Санкт-Петербург и Смоленск. В ходе фитосанитарного контроля грузов инспекторы ведомства нашли в продукции возбудителя болезни растений.
"Экспертизы, проведенные в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Брянская МВЛ", подтвердили наличие в исследованных плодах ДНК возбудителя бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey)", - говорится в сообщении.
В итоге персики и нектарины вернули отправителям.
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РоссельхознадзорРоссияЭкономика
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