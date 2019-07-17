Лавров обсудил с главой МИД Кот-д'Ивуара сотрудничество двух стран

Министр иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марсель Амон-Тано во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России

Министр иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марсель Амон-Тано во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Кот-д'Ивуара Сергей Лавров и Марсель Амон-Тано обсудили сотрудничество двух стран и урегулирование конфликтов в Африке, сообщил МИД РФ.

"В ходе переговоров был предметно обсужден комплекс актуальных вопросов российско-ивуарского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что особое внимание министры уделили расширению деловых связей, совместным проектам в энергетике, топливно-энергетической сфере и сельском хозяйстве, развитию инфраструктуры.

"Министры в конструктивном доверительном ключе обменялись мнениями по ключевым проблемам глобальной и общеафриканской повестки дня с акцентом на вопросы реформирования СБ ООН, борьбы с международным терроризмом, урегулирования конфликтов в Африке, в частности в Сахаро-Сахельском регионе", - сообщил МИД.