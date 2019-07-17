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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Кот-д'Ивуара сотрудничество двух стран

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марсель Амон-Тано во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марсель Амон-Тано во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марсель Амон-Тано во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Кот-д'Ивуара Сергей Лавров и Марсель Амон-Тано обсудили сотрудничество двух стран и урегулирование конфликтов в Африке, сообщил МИД РФ.
"В ходе переговоров был предметно обсужден комплекс актуальных вопросов российско-ивуарского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что особое внимание министры уделили расширению деловых связей, совместным проектам в энергетике, топливно-энергетической сфере и сельском хозяйстве, развитию инфраструктуры.
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"Министры в конструктивном доверительном ключе обменялись мнениями по ключевым проблемам глобальной и общеафриканской повестки дня с акцентом на вопросы реформирования СБ ООН, борьбы с международным терроризмом, урегулирования конфликтов в Африке, в частности в Сахаро-Сахельском регионе", - сообщил МИД.
По итогам переговоров министры подписали Меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
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Марсель Амон-ТаноСергей ЛавровКот-д'ИвуарАфрикаРоссияВ мире
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