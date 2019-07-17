Адвокат Голунова прибыл в СК

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин приехал в Следственный комитет РФ, журналиста "Медузы" с ним не было, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Бадамшин, комментируя появившуюся в Telegram-каналах информацию, что на задерживавших Голунова полицейских якобы возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщил, что СК вызвал журналиста, в связи с чем – пока неясно.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Накануне столичный главк МВД объявил, что четверо полицейских уволены из УВД по Западному округу Москвы.

Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.