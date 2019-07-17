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РИА Новости

Адвокат Голунова прибыл в СК

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин приехал в Следственный комитет РФ, журналиста "Медузы" с ним не было, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Бадамшин, комментируя появившуюся в Telegram-каналах информацию, что на задерживавших Голунова полицейских якобы возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сообщил, что СК вызвал журналиста, в связи с чем – пока неясно.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Вчера, 12:18
Журналиста Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Накануне столичный главк МВД объявил, что четверо полицейских уволены из УВД по Западному округу Москвы.
Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
16 июля, 13:59
В Москве уволили четырех полицейских из-за дела Голунова
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Дело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
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Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались
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