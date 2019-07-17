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РИА Новости

ГД поддержала проект о расследовании дел о коррупции для иностранных фирм

Вчера, 14:39
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CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается увеличить до 12 месяцев срок расследования в отношении иностранных компаний, подозреваемых в нарушении российского антикоррупционного законодательства.
Согласно действующему законодательству, сейчас срок административного расследования по таким нарушениям не может превышать двух месяцев.
"Законопроект направлен на совершенствование порядка и механизма привлечения иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции независимо от места совершения коррупционного правонарушения", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Как уточняется, проект предполагает внесение нового пункта, "предусматривающего возможность... продлевать срок проведения административного расследования по делам о незаконном вознаграждении от имени юридического лица до двенадцати месяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 291.1 КоАП" ("Посредничество во взяточничестве").
Правительство отмечает, что принятие проекта позволит увеличить срок, необходимый для проведения полного, всестороннего и объективного административного расследования для выявления всех обстоятельств соответствующих административных правонарушений, их фиксирования, юридической квалификации и процессуального оформления.
"Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации", - отмечается в документе.
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