Пресс-конференция сенатора Сергея Лисовского о российском АПК

В рамках мероприятия речь пойдет о реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса в контексте импортозамещения, а также о рассмотренных и принятых в осеннюю и весеннюю сессии законотворческих инициативах о воссоздании единой системы ветеринарии, совершенствовании торговой деятельности по реализации скоропортящихся товаров, создании системы прослеживания пищевой продукции.
Особое внимание будет уделено вопросам господдержки фермеров, развития сельскохозяйственной кооперации и логистической инфраструктуры, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Сбылись ли прогнозы о пустых полках магазинов и разорении производителей после внесения изменений в Федеральный закон о совершенствовании торговой деятельности? Чем вызвана необходимость передачи Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме, а также контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов? Какое из нововведений действительно необходимо рынку для прослеживания пищевой продукции: система электронной сертификации или электронной маркировки?
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Особое внимание будет уделено вопросам господдержки фермеров, развития сельскохозяйственной кооперации и логистической инфраструктуры, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Сбылись ли прогнозы о пустых полках магазинов и разорении производителей после внесения изменений в Федеральный закон о совершенствовании торговой деятельности? Чем вызвана необходимость передачи Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме, а также контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов? Какое из нововведений действительно необходимо рынку для прослеживания пищевой продукции: система электронной сертификации или электронной маркировки?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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