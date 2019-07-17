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РИА Новости

Пресс-конференция сенатора Сергея Лисовского о российском АПК

Вчера, 14:36
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24 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея ЛИСОВСКОГО по итогам работы в осеннюю и весеннюю сессии.
В рамках мероприятия речь пойдет о реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса в контексте импортозамещения, а также о рассмотренных и принятых в осеннюю и весеннюю сессии законотворческих инициативах о воссоздании единой системы ветеринарии, совершенствовании торговой деятельности по реализации скоропортящихся товаров, создании системы прослеживания пищевой продукции.
Особое внимание будет уделено вопросам господдержки фермеров, развития сельскохозяйственной кооперации и логистической инфраструктуры, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Сбылись ли прогнозы о пустых полках магазинов и разорении производителей после внесения изменений в Федеральный закон о совершенствовании торговой деятельности? Чем вызвана необходимость передачи Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме, а также контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов? Какое из нововведений действительно необходимо рынку для прослеживания пищевой продукции: система электронной сертификации или электронной маркировки?

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