Пресс-конференция сенатора Сергея Лисовского о российском АПК

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24 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея ЛИСОВСКОГО по итогам работы в осеннюю и весеннюю сессии.