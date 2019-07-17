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РИА Новости

На Кубани четырех жителей буду судить за заготовку банных веников

Вчера, 14:29
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении четырех жителей Кубани, незаконно спиливавших кроны красных дубов на веники для бань и нанесших ущерб в 1,4 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в рамках рейда полицейские обнаружили в урочище Джигитлевка Мостовского района Кубани четырех местных жителей в возрасте от 24 до 35 лет, которые занимались заготовкой ветвей красного дуба. Один из мужчин забрался на дерево при помощи специальных приспособлений для верхолазания и спиливал крону, сбрасывая ветви вниз, остальные - обрезали тонкие ветки и упаковывали их. Разрешений на лесозаготовку у мужчин не было.
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"В отделе полиции задержанные пояснили, что ветви деревьев нужны им для дальнейшего изготовления банных веников, которые они планировали продать. Установлена причастность подозреваемых к повреждению семи деревьев. По заключению специалистов Мостовского лесничества, подобный способ заготовки ветвей, когда уничтожается более 90% кроны, ведет к засыханию дерева. Сумма общего ущерба составила 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".
"Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие", - говорится в сообщении.
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МВД РоссииКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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