На Кубани четырех жителей буду судить за заготовку банных веников

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении четырех жителей Кубани, незаконно спиливавших кроны красных дубов на веники для бань и нанесших ущерб в 1,4 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в рамках рейда полицейские обнаружили в урочище Джигитлевка Мостовского района Кубани четырех местных жителей в возрасте от 24 до 35 лет, которые занимались заготовкой ветвей красного дуба. Один из мужчин забрался на дерево при помощи специальных приспособлений для верхолазания и спиливал крону, сбрасывая ветви вниз, остальные - обрезали тонкие ветки и упаковывали их. Разрешений на лесозаготовку у мужчин не было.

"В отделе полиции задержанные пояснили, что ветви деревьев нужны им для дальнейшего изготовления банных веников, которые они планировали продать. Установлена причастность подозреваемых к повреждению семи деревьев. По заключению специалистов Мостовского лесничества, подобный способ заготовки ветвей, когда уничтожается более 90% кроны, ведет к засыханию дерева. Сумма общего ущерба составила 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".