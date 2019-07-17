Избирком отказал в регистрации кандидатам от ЛДПР в госсовет Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Крыма отказала в регистрации республиканского списка кандидатов от ЛДПР на выборы в парламент региона из-за непредоставленных в срок документов, сообщается на сайте избиркома.

"В рамках заседания было принято постановление об отказе в регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением "Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России", - говорится в сообщении избиркома региона.

Согласно законодательству, объединения обязаны представить в комиссию первый финансовый отчет, сведения об изменениях в списках объединения и сведения о том, имеют ли кандидаты от объединения счета и вклады за рубежом. В избиркоме отметили, что необходимые документы не были предоставлены в срок до 18.00 мск 12 июля, что и стало причиной отказа.

Список кандидатов в депутаты по партийному списку ЛДПР в госсовет Крыма второго созыва включал 64 человека.