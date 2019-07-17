IT-специалисты протестируют ПО электронного голосования в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Программисты и IT-специалисты в области информационной безопасности со среды начнут тестировать систему электронного голосования, которая будет применена на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Система электронного голосования, которая будет применена на выборах в Мосгордуму осенью этого года, пройдет серьезное испытание на надежность и безопасность. Департамент информационных технологий города Москвы с 17 июля организует открытое тестирование программного обеспечения электронного голосования. Стать участником тестирования может любой желающий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающему принять участие в тестировании необходимо заполнить заявление и отправить его на электронную почту: support-vybory@mos.ru. После этого участник тестирования получит в обратном письме логин и пароль для доступа на стенды для тестирования. В день тестирования будет разыгран один из пяти сценариев основных рисков в процессе голосования.

"Например, предложено попробовать обойти защиту реестров избирателей путем внесения туда сгенерированных избирателей, вбросить электронные бюллетени в реестр бюллетеней, заменить цепочки транзакций в блокчейне", - уточняется на сайте мэра.

В департаменте информационных технологий пояснили, что "народное" тестирование позволит выявить уязвимые места в системе электронного голосования, а также повысить уровень информационной безопасности. Помимо этого, будет проверена уязвимость портала и процесса голосования.

"Будут протестированы и алгоритмы шифрования. На тестовый взлом зашифрованных анонимизированных голосов хакерам будет отведено 12 часов. Именно столько 8 сентября 2019 года будет длиться реальное голосование на выборах. Через 12 часов шифр изменится, и начнется следующая попытка", - говорится в сообщении.

Также власти напомнили, что программное обеспечение (ПО) системы выборов было создано по технологии блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в системе, к которой подключено множество пользователей. Цепочку блоков практически невозможно взломать, так как для этого нужно проникнуть в большую часть компьютеров сети.