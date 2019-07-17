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РИА Новости

Липецким пчеловодам выплатят материальную помощь

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота с пчелами в рамочном улье на пасеке
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области выделят материальную помощь владельцам пасек, у которых погибли пчелы, сообщает в среду обладминистрация в своем Telergam-канале.
Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.
"На покупку одной пчелосемьи будет выделено от 3150 до 3500 рублей. Средства на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку. Средства будут выделены из резервного фонда врио главы администрации Липецкой области", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, помощь владельцам пасек окажут и сельхозпредприятия, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химикатами.
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"Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей", - сообщает обладминистрация.

"С сегодняшнего дня контролировать состояние дел в пчеловодстве и взаимоотношения пасечников с агропредприятиями будут заместители руководителей региональных муниципалитетов, курирующих сельское хозяйство. Их задача - не допустить повторной гибели пчёл и сделать максимум возможного для скорейшего возрождения пасек", - прокомментировал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, всего в липецких пчеловодческих хозяйствах области содержалось 27,7 тысяч пчелосемей, из них с начала июня погибло около 1,7 тысяч пчелосемей у 87 пчеловодов. Основной мор произошёл в Добринском, Лебедянском, Добровском, Воловском и Становлянском районах региона. Главной причиной стала обработка полей, расположенных рядом с пасеками, ядохимикатами без предупреждения пчеловодов об их применении. Обработку проводили агрофирмы, которые наряду с региональными властями будут участвовать в восстановлении медового бизнеса в Липецкой области.
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Липецкая областьРоссияОбщество
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