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РИА Новости

Вучич запросил у НАТО возможность экстренной связи по Косово

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич попросил главкома сил НАТО генерала ВВС США Тода Уолтерса о возможности немедленной прямой связи с командованием контингента под эгидой НАТО в Косово (KFOR) в случае обострения ситуации в крае.
Вучич с Уолтерсом провели в среду встречу за закрытыми дверями в Белграде. Президент Сербии, по данным его администрации, попросил, чтобы начальник генштаба Сербии "в любой момент мог связаться с командующим KFOR, а руководство сербской армии было доступно для связи KFOR".
"Хорошая коммуникация между вооруженными силами Сербии и KFOR важна, чтобы без промедления была предотвращена любая кризисная ситуация в Косово и Метохии. Это представляет собой гарантию безопасности сербского народа в Косово", - цитирует администрация Вучича.
В ответ генерал Уолтерс "выразил поддержку усилиям, которые Сербия вкладывает в стабильность и сотрудничество в регионе".
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Последняя вызвавшая напряженность в крае акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово прошла 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности. KFOR не вмешивался в происходящее, назвав акцию "действиями косовских правоохранительных органов".
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Александр ВучичНАТОСербияКосовоВ мире
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