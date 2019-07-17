Вучич запросил у НАТО возможность экстренной связи по Косово

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич попросил главкома сил НАТО генерала ВВС США Тода Уолтерса о возможности немедленной прямой связи с командованием контингента под эгидой НАТО в Косово (KFOR) в случае обострения ситуации в крае.

Вучич с Уолтерсом провели в среду встречу за закрытыми дверями в Белграде. Президент Сербии, по данным его администрации, попросил, чтобы начальник генштаба Сербии "в любой момент мог связаться с командующим KFOR, а руководство сербской армии было доступно для связи KFOR".

"Хорошая коммуникация между вооруженными силами Сербии и KFOR важна, чтобы без промедления была предотвращена любая кризисная ситуация в Косово и Метохии. Это представляет собой гарантию безопасности сербского народа в Косово", - цитирует администрация Вучича.

В ответ генерал Уолтерс "выразил поддержку усилиям, которые Сербия вкладывает в стабильность и сотрудничество в регионе".

Последняя вызвавшая напряженность в крае акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово прошла 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.