Лавров прокомментировал слова Помпео о росте числа беженцев из Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Россию причиной роста числа беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону заниматься не изобретением несуществующих фактов, а своими действиями, вызывающими проблемы в САР.

Ранее Помпео в интервью телеканалу Fox News сказал, что взаимодействие РФ и Ирана в Сирии усугубило проблему беженцев в САР. Он также сказал, что это стало следствием отказа Москвы выйти из СВПД, как это сделали США.

"Я не очень понял, какая связь между проблемой беженцев в Сирии и выходом США из СВПД по иранской ядерной программе. Отмечу, что никто кроме самих Соединенных Штатов из этого всеобъемлющего плана не выходил, поэтому, почему Майк Помпео решил таким образом сформулировать те мысли, которые в тот момент пришли ему в голову, я затрудняюсь ответить, наверное, лучше у него поинтересоваться. Что же касается проблемы беженцев, которые, как следует из процитированного вами заявления Помпео, стали активно покидать Сирию за действия РФ и Ирана, здесь я тоже не могу понять, откуда такие сведения у Майка Помпео появились", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.

По данным РФ, как отметил министр, за последний год с июля 2018 года в Сирию только из-за границы, не считая внутренне перемещенных лиц, возвратились более 310 тысяч беженцев, в том числе где-то 100 с небольшим тысяч из Ливана, остальные 210 тысяч - из Иордании.

"И этот процесс продолжается ежедневно", - отметил он.