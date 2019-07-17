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РИА Новости

В день Крещения Руси пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Алексей ДружининПамятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве
Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В праздник Дня крещения Руси 28 июля патриарх Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Кремля, а затем возглавит крестный ход от храма до памятника князю Владимиру на Боровицком холме, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"У памятника князю Владимиру будет совершен праздничный молебен и торжественные выступления представителей церкви и государства", - сказал Кипшидзе.
По его словам, за последние годы уже сложилась определенная традиция празднования Дня крещения Руси. Праздничные богослужения в этот день будут проходить во всех храмах "исторической Руси".
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религияВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРоссияОбщество
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