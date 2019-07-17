В день Крещения Руси пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В праздник Дня крещения Руси 28 июля патриарх Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Кремля, а затем возглавит крестный ход от храма до памятника князю Владимиру на Боровицком холме, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"У памятника князю Владимиру будет совершен праздничный молебен и торжественные выступления представителей церкви и государства", - сказал Кипшидзе.