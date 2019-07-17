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РИА Новости
Культура

Дженнифер Лопес водит за нос воротил Wall Street в трейлере "Стриптизерш"

Вчера, 14:05
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesАмериканская актриса, певица, танцовщица Дженнифер Лопес выступает на церемонии вручения премии American Music Awards
Американская актриса, певица, танцовщица Дженнифер Лопес выступает на церемонии вручения премии American Music Awards
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В Сети появился официальный трейлер фильма "Стриптизерши", сообщает Hollywood Reporter.
В ролике Дженнифер Лопес и Констанс Ву в роли стриптизерш обманывают своих высокопоставленных клиентов с Wall Street с целью разоблачить их должностные преступления.
К Лопес и Ву присоединяются другие танцовщицы в исполнении Джулии Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Lizzo и Карди Би.
В основу фильма легла сенсационная статья 2015 года Джессики Пресслер для New York Magazine о стриптизершах и девушках по вызову, которые обворовывали богатых клиентов, воплощая "современную историю о Робин Гуде". Картину снимает режиссер Лорин Скафария.
Фильм выходит в мировой прокат 13 сентября, российская премьера запланирована на 12 сентября 2019 года.
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