Дженнифер Лопес водит за нос воротил Wall Street в трейлере "Стриптизерш"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В Сети появился официальный трейлер фильма "Стриптизерши", . В Сети появился официальный трейлер фильма "Стриптизерши", сообщает Hollywood Reporter.

В ролике Дженнифер Лопес и Констанс Ву в роли стриптизерш обманывают своих высокопоставленных клиентов с Wall Street с целью разоблачить их должностные преступления.

К Лопес и Ву присоединяются другие танцовщицы в исполнении Джулии Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Lizzo и Карди Би.

В основу фильма легла сенсационная статья 2015 года Джессики Пресслер для New York Magazine о стриптизершах и девушках по вызову, которые обворовывали богатых клиентов, воплощая "современную историю о Робин Гуде". Картину снимает режиссер Лорин Скафария.