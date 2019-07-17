В Белгороде четырех нападавших на стариков человек отправили в колонию

ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил к срокам заключения от 4 до 17 лет двух мужчин и двух женщин, которые совершали разбойные нападения на пожилых людей и убивали их, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

В отношении 30-летнего жителя Воронежской области и 35-летнего жителя Курской области было возбуждено дело по статьям о разбое и убийстве, в отношении 30- и 32-летних жительниц Курской области - по статьям о краже и разбое.

"Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года подсудимые-мужчины находились в Курской области и решили открыто похитить имущество у двух престарелых жительниц поселка Ивня Белгородской области 1940 и 1942 годов рождения. Они приготовили перчатки, маски, веревки для облегчения преступления, ворвались в дом потерпевших, связали, избили их и похитили из дома более 300 тысяч рублей. С места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале августа 2017 года подсудимые встретились со своими подругами в городе Острогожск Воронежской области и договорились о разбойном нападении на престарелую семейную пару 1935 года рождения. Женщины на своем автомобиле должны были привезти приятелей к дому стариков.

"Ворвавшись в дом к престарелой паре, мужчины связали их, избили и потребовали денег. Когда потерпевшие сказали, что денег нет, злоумышленники задушили престарелых. Обыскав дом, они связались с подругами и покинули место происшествия", - сообщает следствие.

В апреле 2017 года одна из женщин в Воронежской области украла из дома престарелой местной жительницы 1929 года рождения 1 тысячу рублей и мобильный телефон. В июле 2017 года вместе с сестрой они у жительницы Пристеньского района Воронежской области они украли 23 тысячи рублей.

"Приговором суда, вынесенным на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, мужчинам назначено наказание в виде 17 и 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 350 и 250 тысяч рублей. Одна из сестер проведет в местах лишения свободы 8 лет 6 месяцев, другая - 4 года", - сообщает следствие.