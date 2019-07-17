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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров осудил попытки США вывести "ан-Нусру"* из списка террористов

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки США вывести группировку "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) из списка террористических структур и сделать участником переговорного процесса в Сирии, является миной замедленного действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, предыдущая администрация бывшего президента США Барака Обамы всеми силами старалась не трогать "Джебхат ан-Нусру"* в Сирии.
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"Мы сейчас то же самое наблюдаем в отношении Идлиба. У нас есть основания полагать, что эта политика отражает желание Соединенных Штатов сохранить "Джебхат ан-Нусру"*, перевести ее из террористической структуры де-факто в процесс политического урегулирования, сделать ее одним из участников этого процесса, что, на мой взгляд, является миной замедленного действия", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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