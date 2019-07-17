Альтернативы СВПД нет, заявил Лавров

"То, что альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий нет, думаю, никого здесь убеждать не надо. То, что американские коллеги считают иначе, не меняют объективного факта и объективной реальности. Практически весь мир считает этот план важнейшим достижением последнего десятилетия, в том числе и с точки зрения укрепления режима нераспространения. Разрушать эту договоренность, я считаю, весьма опасно. Мы стремимся сделать все, чтобы этого не произошло", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.