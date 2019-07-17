Альтернативы СВПД нет, заявил Лавров

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) нет, разрушать договоренность весьма опасно, Россия стремится сделать все для сохранения соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий нет, думаю, никого здесь убеждать не надо. То, что американские коллеги считают иначе, не меняют объективного факта и объективной реальности. Практически весь мир считает этот план важнейшим достижением последнего десятилетия, в том числе и с точки зрения укрепления режима нераспространения. Разрушать эту договоренность, я считаю, весьма опасно. Мы стремимся сделать все, чтобы этого не произошло", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.