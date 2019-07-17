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РИА Новости

Лавров: РФ хочет выйти на новый уровень сотрудничества со странами Африки

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия хочет выйти на новый уровень сотрудничества со странами Африки, и этому будет способствовать, в том числе, саммит в Сочи в октябре этого года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ответ на вопрос "хотим ли мы вывести сотрудничество на качественно новый уровень" - да, хотим. И более того, этот уровень уже начинает формироваться, и я уверен, что важнейшим этапом в наших партнерских связях, в их углублении, обогащении станет саммит, который пройдет в Сочи 24 октября", - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Кот-д'Ивуара.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Лавров напомнил, что объем товарооборота России и Африки по итогам 2018 года превысил 20 миллиардов долларов. "Для нас 20 миллиардов долларов в прошлом году – это существенное достижение, по крайней мере по сравнению с 2015 годом это более чем трехкратное увеличение объема торговли, и мы договорились, что будем эту динамику всячески поддерживать", - отметил он.
Также глава российского МИД отметил рост сотрудничества со странами Африки в образовании. "Мы существенно наращиваем содействие африканцам в сфере подготовки кадров: как по гражданским специальностям - ежегодно количество стипендий выделяемых для Африки возрастает, так и по специальностям в рамках сотрудничества правоохранительных органов и служб безопасности. И конечно, наши военные высшие учебные заведения обучают многих представителей африканских стран", - сказал он.
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка. Он пройдет в октябре этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка.
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АфрикаСергей ЛавровРоссияВ мире
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