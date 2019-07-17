В Кировской области учителя будут судить по обвинению в истязании детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении учителя из города Кирово-Чепецка, обвиняемого в систематическом избиении учеников, передано в суд, сообщает СУСК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в период с 2018 года по апрель 2019 года обвиняемый, являясь учителем труда в школе в Кирово-Чепецке, из-за личной неприязни систематически избивал различными предметами (указкой, металлическим прутом, шлангом) двух 13-летних учеников в присутствии других учащихся. Со слов подростков, причинами такого поведения становились их опоздания на уроки, нахождение в момент перемены в классе.