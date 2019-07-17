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РИА Новости

В Кировской области учителя будут судить по обвинению в истязании детей

Вчера, 13:16
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении учителя из города Кирово-Чепецка, обвиняемого в систематическом избиении учеников, передано в суд, сообщает СУСК РФ по Кировской области.
По версии следствия, в период с 2018 года по апрель 2019 года обвиняемый, являясь учителем труда в школе в Кирово-Чепецке, из-за личной неприязни систематически избивал различными предметами (указкой, металлическим прутом, шлангом) двух 13-летних учеников в присутствии других учащихся. Со слов подростков, причинами такого поведения становились их опоздания на уроки, нахождение в момент перемены в классе.
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"Своими преступными действиями обвиняемый причинил потерпевшим физическую боль и психические страдания, выразившиеся в унижении их человеческого достоинства. В отношении педагога было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд", - говорится в сообщении.
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