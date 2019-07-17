Россию тревожат попытки США нагнетать ситуацию вокруг Идлиба, заявил Лавров

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москву тревожат попытки Вашингтона нагнетать ситуацию вокруг сирийского Идлиба, эти действия напоминают политику экс-президента США Барака Обамы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Второе, что очень тревожит, позиция США и их ближайших союзников в отношении того, что в Идлибе происходит. Постоянные попытки нагнетать атмосферу, требовать не заниматься выполнением того меморандума, который был подписан Россией и Турцией, который предполагает искоренение террористической угрозы из Идлиба", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.

"Очень напоминает ту же политику, которую проводила администрация Обамы в Сирии и которая включала в себя очень негативный элемент: всеми силами не трогать "Джебхат ан-Нусру"*. Мы сейчас наблюдаем то же самое в отношении Идлиба", - добавил Лавров.

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.