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РИА Новости
Война в Сирии

Россию тревожат попытки США нагнетать ситуацию вокруг Идлиба, заявил Лавров

Вчера, 13:15
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москву тревожат попытки Вашингтона нагнетать ситуацию вокруг сирийского Идлиба, эти действия напоминают политику экс-президента США Барака Обамы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Второе, что очень тревожит, позиция США и их ближайших союзников в отношении того, что в Идлибе происходит. Постоянные попытки нагнетать атмосферу, требовать не заниматься выполнением того меморандума, который был подписан Россией и Турцией, который предполагает искоренение террористической угрозы из Идлиба", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.
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"Очень напоминает ту же политику, которую проводила администрация Обамы в Сирии и которая включала в себя очень негативный элемент: всеми силами не трогать "Джебхат ан-Нусру"*. Мы сейчас наблюдаем то же самое в отношении Идлиба", - добавил Лавров.
В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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