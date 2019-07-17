Россияне в 2019 году стали в два раза активнее пользоваться картой "Мир"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне в два раза активнее стали пользоваться отечественными картами "Мир", совершив в первом полугодии 2019 года более 1 миллиарда операций, говорится в пресс-релизе одноименной платежной системы.

"За первое полугодие 2019 года жители России совершили свыше 1 миллиарда межбанковских операций по картам "Мир". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число выросло больше чем в два раза", - отмечается в релизе.

Чаще всего россияне расплачивались картами "Мир" в супермаркетах, в них было совершено около половины всех операций – 429 миллионов. Второе место заняли кафе и рестораны (8% от общего количества), а третье – автозаправки (5% от общего количества).

Средний чек операций по картам "Мир" составил 681 рубль, по сравнению с первым полугодием прошлого года эта сумма уменьшилась на 4%. Так, в среднем в первом полугодии россияне тратили 568 рублей в аптеках, 2003 рубля в магазинах одежды, 1031 рубль на косметику, 155 рублей на такси, 4216 рублей на проживание в гостиницах, 3038 рублей на железнодорожные билеты.

Рейтинг самых дорогих покупок традиционно возглавили авиабилеты, в среднем за полугодие россияне тратили на них 12,727 тысячи рублей. При этом помесячно эта сумма значительно различалась – средняя покупка в январе составляла 10,438 тысячи рублей, а в апреле, перед майскими праздниками, – 12,767 тысячи рублей.