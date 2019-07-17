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РИА Новости

Россияне в 2019 году стали в два раза активнее пользоваться картой "Мир"

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне в два раза активнее стали пользоваться отечественными картами "Мир", совершив в первом полугодии 2019 года более 1 миллиарда операций, говорится в пресс-релизе одноименной платежной системы.
"За первое полугодие 2019 года жители России совершили свыше 1 миллиарда межбанковских операций по картам "Мир". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число выросло больше чем в два раза", - отмечается в релизе.
Чаще всего россияне расплачивались картами "Мир" в супермаркетах, в них было совершено около половины всех операций – 429 миллионов. Второе место заняли кафе и рестораны (8% от общего количества), а третье – автозаправки (5% от общего количества).
Средний чек операций по картам "Мир" составил 681 рубль, по сравнению с первым полугодием прошлого года эта сумма уменьшилась на 4%. Так, в среднем в первом полугодии россияне тратили 568 рублей в аптеках, 2003 рубля в магазинах одежды, 1031 рубль на косметику, 155 рублей на такси, 4216 рублей на проживание в гостиницах, 3038 рублей на железнодорожные билеты.
Карты национальной платежной системы Мир
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Рейтинг самых дорогих покупок традиционно возглавили авиабилеты, в среднем за полугодие россияне тратили на них 12,727 тысячи рублей. При этом помесячно эта сумма значительно различалась – средняя покупка в январе составляла 10,438 тысячи рублей, а в апреле, перед майскими праздниками, – 12,767 тысячи рублей.
В топ-3 категорий с самым высоким средним чеком также вошли туристические агентства (11,633 тысячи рубля за полгода) и ювелирные изделия (4413 рублей за полгода). Помесячно самый высокий средний чек на покупку путевок был зарегистрирован в феврале (на 11% выше среднего по полугодию), а на украшения – в январе (на 10% выше среднего по полугодию).
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