Лавров прокомментировал слова Помпео о росте беженцев в Сирии из-за России

"Я, кстати, посоветовал бы нашим коллегам в Вашингтоне больше заниматься не изобретением каких-то несуществующих фактов наподобие того, что беженцы продолжают уходить из Сирии, хотя в жизни все происходит совсем наоборот, а лучше бы им сконцентрироваться на тех проблемах, которые их присутствие создает", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.