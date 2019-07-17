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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров прокомментировал слова Помпео о росте беженцев в Сирии из-за России

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Россию причиной роста числа беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону заниматься не изобретением несуществующих фактов, а своими действиями, вызывающими проблемы в САР.
Ранее Помпео в интервью телеканалу Fox News сказал, что взаимодействие РФ и Ирана в Сирии усугубило проблему беженцев в САР. Он также сказал, что это стало следствием отказа Москвы выйти из СВПД, как это сделали США.
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"Я, кстати, посоветовал бы нашим коллегам в Вашингтоне больше заниматься не изобретением каких-то несуществующих фактов наподобие того, что беженцы продолжают уходить из Сирии, хотя в жизни все происходит совсем наоборот, а лучше бы им сконцентрироваться на тех проблемах, которые их присутствие создает", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.
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