Лавров прокомментировал слова Помпео о росте беженцев в Сирии из-за России

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Россию причиной роста числа беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону заниматься не изобретением несуществующих фактов, а своими действиями, вызывающими проблемы в САР.
Ранее Помпео в интервью телеканалу Fox News сказал, что взаимодействие РФ и Ирана в Сирии усугубило проблему беженцев в САР. Он также сказал, что это стало следствием отказа Москвы выйти из СВПД, как это сделали США.
"Я, кстати, посоветовал бы нашим коллегам в Вашингтоне больше заниматься не изобретением каких-то несуществующих фактов наподобие того, что беженцы продолжают уходить из Сирии, хотя в жизни все происходит совсем наоборот, а лучше бы им сконцентрироваться на тех проблемах, которые их присутствие создает", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.