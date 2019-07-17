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РИА Новости

Лукашевич призвал провести встречу глав организаций в сфере безопасности

Вчера, 13:02
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 17 июл – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в среду призвал организацию провести встречу глав ключевых многосторонних организаций, действующих в сфере безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве.
В среду состоялось заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Полагаем, что и самой ОБСЕ пришло время повторить опыт проведения встречи руководителей ключевых многосторонних организаций, действующих в сфере безопасности на евроатлантическом и евразийском пространстве", - заявил Лукашевич, выступая на заседании.
Он напомнил, что в 2009 году греческое председательство ОБСЕ провело на острове Корфу встречу с участием ОБСЕ, ЕС, НАТО, ОДКБ и СНГ, а позже такую практику повторил и Казахстан.
"Список организаций можно было бы расширить, в частности, за счет привлечения ШОС. Благодаря принятой еще в 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ "Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве", у нас есть возможность развития в ОБСЕ равноправного и инклюзивного диалога заинтересованных международных организаций. Ее следует в полной мере использовать. Россия к этому готова", - заключил постпред.
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ОБСЕАлександр ЛукашевичРоссияВ мире
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