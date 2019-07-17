Руденя: в Верхневолжье необходимо расширить сеть подстанций скорой помощи

ТВЕРЬ, 17 июл – РИА Новости. В Тверской области необходимо расширить сеть подстанций службы скорой медпомощи, установить в муниципалитетах современные модульные здания, заявил губернатор области Игорь Руденя на совещании в областном правительстве, посвященном вопросам развития системы скорой медицинской помощи в регионе.
"Служба скорой медицинской помощи должна стать самым оперативным, высококвалифицированным и передовым звеном в системе здравоохранения Верхневолжья", - заявил глава региона.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что в Тверской области разработана "дорожная карта" по совершенствованию организации скорой помощи жителям региона. Создается единая диспетчерская служба скорой помощи, идет ее интеграция с Системой-112, формирование межрайонных медицинских округов. Эти меры направлены на обеспечение грамотной диспетчеризации звонков, маршрутизации "скорой", сокращение времени прибытия бригад по вызовам. В числе мер по повышению качества работы службы — обучение сотрудников службы, ДПС и МЧС, которое стартовало в июле на базе учебного центра Областной клинической больницы. Обучение будет вестись на постоянной основе и направлено на повышение эффективности оказания квалифицированной медицинской помощи и первой доврачебной помощи пострадавшим.
В Твери и Калининском районе для сокращения времени прибытия скорой помощи по вызовам будет реализован комплекс мер по объединению подразделений скорой помощи. В этом году на повышение зарплаты работникам "скорой" Твери и Калининского районы направят более 153 миллионов рублей. Врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 14,4 тысяч рублей.