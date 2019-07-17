ОП хочет получить возможность прекращать полномочия членов ОНК

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ хочет получить возможность прекращать полномочия членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), заявил на пресс-конференции, посвященной ротации составов ОНК, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Он добавил, что хотя Общественная палата формирует общественные наблюдательные комиссии, они ей не подконтрольны никак. ОП не может не только "командовать ими", но даже не может получить информацию о их работе.

"Если Общественная палата формирует общественные наблюдательные комиссии, то в некоторых случаях Общественная палата должна иметь возможность прекращать полномочия некоторых членов общественных наблюдательных комиссий", - сказал Фадеев, уточнив, что были случаи, когда исключить из состава ОНК не удавалось человека, который попал в тюрьму.