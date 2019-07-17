Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T12:37Z
https://ria.ru/20190717/1556606238.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_6a80b21f453d5dc6e5f9491488b48e66.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин и Лукашенко посетят Валаамский монастырь

Вчера, 12:37
359
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на карельском острове Валаам на Ладожском озере и посетят Спасо-Преображенский монастырь.
Ранее Лукашенко сообщил, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным. Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам молиться". Он отмечал, что президенты планируют обсудить развитие интеграции и спорные моменты в двусторонних отношениях. Позже Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с Путиным нет никакой конспирологии и тайн, два лидера не собираются "на Валааме что-то тайно решать".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
11 июля, 20:32
Патриарх Кирилл завершил праздничный визит на Валаам
В 2019 году Валаамский монастырь празднует 30 лет передачи Русской церкви и 200 лет прославления святых Сергия и Германа – основателей обители. Также впервые на Валааме прошло заседание Священного синода.
Основатели монастыря - миссионеры Сергий и Герман Валаамские - поселились на острове в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В 1819 году началось всероссийское почитание святых, были определены дни празднования их памяти: 11 июля и 24 сентября. Мощи Сергия и Германа расположены "под спудом": в скале под Спасо-Преображенским собором монастыря.
В обители живут около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. Монастырь ставропигиальный: подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Путин на протяжении многих лет приезжает в этот монастырь. Три года подряд он посещал обитель в день памяти ее основателей 11 июля. В 2018 году Путин провел на Валааме два дня. Как сообщал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент "давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря". "И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов", - говорил представитель Кремля.
100000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Путин и Лукашенко осмотрят главный собор и музей Валаама
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Лукашенко рад впервые побывать на Валааме в сопровождении Путина
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: товарооборот с Белоруссией существенно возрос за последний год
Лента
новостей
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Суд продлил арест всем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
Промпроизводство в Пензенской области за полгода выросло на 3,1%
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Мордовская диаспора построит в Москве храм в честь просветителей славян
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
ЛНР готова передать Киеву 19 пленных
Здание Мариинского театра
Первой премьерой нового сезона Мариинки станет опера "Пеллеас и Мелизанда"
Пресс-конференция ко Дню крещения Руси
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
Лента новостейМолния