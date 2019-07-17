Путин и Лукашенко посетят Валаамский монастырь

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на карельском острове Валаам на Ладожском озере и посетят Спасо-Преображенский монастырь.

Ранее Лукашенко сообщил, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным. Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам молиться". Он отмечал, что президенты планируют обсудить развитие интеграции и спорные моменты в двусторонних отношениях. Позже Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с Путиным нет никакой конспирологии и тайн, два лидера не собираются "на Валааме что-то тайно решать".

В 2019 году Валаамский монастырь празднует 30 лет передачи Русской церкви и 200 лет прославления святых Сергия и Германа – основателей обители. Также впервые на Валааме прошло заседание Священного синода.

Основатели монастыря - миссионеры Сергий и Герман Валаамские - поселились на острове в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В 1819 году началось всероссийское почитание святых, были определены дни празднования их памяти: 11 июля и 24 сентября. Мощи Сергия и Германа расположены "под спудом": в скале под Спасо-Преображенским собором монастыря.

В обители живут около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. Монастырь ставропигиальный: подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.