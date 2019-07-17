В Можайске работникам хлебзавода выплатили три миллиона рублей долгов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В рамках расследования уголовного дела следователи добились выплаты работникам "Можайского хлеба" 3 миллионов рублей долгов по зарплате за 2018 год, сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

"В ходе расследования уголовного дела следствием были предприняты все возможные меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия. Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и принципиальной позиции следователя ущерб, причиненный сотрудникам, был погашен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Зарплату 47 работникам предприятия не выплачивали почти весь 2018 год - с января по ноябрь. Всего работодатель задолжал 3 миллиона рублей.