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РИА Новости

СМИ: США угрожают ответными мерами странам, где введут "налог на Google"

Вчера, 12:28
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МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. США могут ввести ответные меры в отношении стран, которые будут вводить в одностороннем порядке дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющих цифровые услуги, сообщает испанская газета El Mundo.
Речь идет о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. Ранее стало известно, что офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении решения Франции ввести такой налог.
Логотип компании Google
27 июня, 11:32
"Борьба без правил". Политолог о монополизме на виртуальном рынкеПо данным опроса "Sputnik.Мнения", большинство жителей западных стран поддерживают дополнительное налогообложение Facebook, Google и Amazon. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, изменят ли налоги ситуацию с монополизмом в данной сфере.
Как сообщает El Mundo, госдепартамент США разослал в свои дипломатические представительства документ, в котором говорится, что "администрация Трампа не потерпит никакой дискриминации американских компаний". В частности, такое послание было направлено в американское посольство в Испании, которая также рассматривает возможность введения так называемого "налога на Google". В послании диппредставительству, по сведениям издания, поручено предупредить власти страны о возможных ответных мерах.
"Администрация Трампа не будет сидеть сложа руки и не потерпит никакой дискриминации в отношении компаний, штаб-квартиры которых находятся в США", - говорится в тексте.
Логотип социальной сети Фейсбук на фоне российского флага
27 июня, 11:21
Эксперт о поддержке допналога для Facebook, Google и Amazon: сыграли эмоцииСогласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев и жителей США выступают за дополнительное обложение налогом Facebook, Google и Amazon. Однако эксперт Александр Абрамов в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что это решит проблему их монополизма на рынке.
Газета цитирует напоминание госдепа о том, что страны намерены вести переговоры о новом налоговом режиме в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а, значит, они не должны действовать в одностороннем порядке. При этом о конкретных мерах, которые могут быть применены, в документе американского ведомства не говорится.
"США проанализирует все законные возможности, чтобы ответить любой стране, которая введет налог на цифровые услуги с потенциально дискриминационными последствиями…, в соответствии с соглашениями и международными договорами, включая Всемирной торговой организации, внутренней торговли и налоговым законодательством", - приводит испанское издание документ госдепартамента США, который есть в ее распоряжении.
Страница социальной сети Фейсбук
27 июня, 10:00
Опрос: европейцы выступили за дополнительный налог для Facebook и Apple
Вашингтон обвиняет "некоторые правительства, особенно в Европе" в "политизации этого вопроса", поскольку налоги вводятся исключительно в отношении американских компаний, "исключая местные и национальные", приводит El Mundo выдержки из текста, указывая, что американские власти также считают, что налог негативно отразиться на потребителях.
Сообщается, что в госдепартаменте в то же время признают, что "все компании, вне зависимости от страны или экономического сектора, должны платить справедливую часть налогов", и что изменения в цифровой экономике требуют адаптации налоговой системы, однако необходимо заключить международное соглашение.
Ранее и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо заявила, что "идеально было бы прийти к международному соглашению, если нет – на европейском уровне". "Если не удастся договориться на этих двух уровнях, мы должны будем действовать на национальном уровне", - сказала она.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
27 июня, 10:00
Довольно монополии. Запад – за налог для интернет-гигантовFacebook, Google и Amazon должны платить дополнительные налоги в странах, где они зарабатывают, считают жители Франции, Германии, Великобритании и США. Это показал очередной опрос в рамках проекта "Sputnik.Мнения".
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GoogleГосударственный департамент СШАAppleФранцияЕвропаСШАВ мире
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