Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T12:23Z
https://ria.ru/20190717/1556605465.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Кубани проверят историю с мальчиком, потерявшимся по дороге из лагеря

Вчера, 12:23
340
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с мальчиком из Мурманской области, которого потеряли и не отвезли домой после отдыха в детском лагере под Туапсе, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что семилетний мальчик из Мурманской области отдыхал с сестрой в детском лагере "Золотой колос" в Туапсинском районе Краснодарского края. В пятницу, когда группу детей везли на вокзал, чтобы отправить после отдыха домой, мальчик потерялся, и группа уехала без него. Полицейским на вокзале ребенок рассказал о случившемся.
Девочка плачет
29 июня, 08:00
В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили
"Материал был передан нам во вторник. По данному факту полиция проводит проверку", - сообщил представитель ГУ МВД.
Как сообщили РИА Новости в администрации Туапсинского района, пока организовано проживание и отдых мальчика в детском лагере "Юбилейный". Решается вопрос об оказании помощи в доставке ребенка домой.
По словам источника в правоохранительных органах, ответственность за доставку ребенка несут сопровождающие из Мурманской области, а не местные власти. При этом, несмотря на то, что ребенку организован отдых в другом лагере, мать мальчика просит помочь вернуть сына домой.
021011
Обсудить 0
МВД РоссииКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Лента
новостей
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
Многофункциональный истребитель Су-57
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
Лента новостейМолния