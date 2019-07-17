На Кубани проверят историю с мальчиком, потерявшимся по дороге из лагеря

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с мальчиком из Мурманской области, которого потеряли и не отвезли домой после отдыха в детском лагере под Туапсе, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что семилетний мальчик из Мурманской области отдыхал с сестрой в детском лагере "Золотой колос" в Туапсинском районе Краснодарского края. В пятницу, когда группу детей везли на вокзал, чтобы отправить после отдыха домой, мальчик потерялся, и группа уехала без него. Полицейским на вокзале ребенок рассказал о случившемся.

"Материал был передан нам во вторник. По данному факту полиция проводит проверку", - сообщил представитель ГУ МВД.

Как сообщили РИА Новости в администрации Туапсинского района, пока организовано проживание и отдых мальчика в детском лагере "Юбилейный". Решается вопрос об оказании помощи в доставке ребенка домой.