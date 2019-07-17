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РИА Новости

В ЕР обсудят идеи поправок в Конституцию, заявил Неверов

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Предложения о поправках в конституцию РФ будут обсуждаться на площадках разных политический партий, в том числе "Единой России", это общий диалог, учитывая, что председателем партии является премьер-министр, сказал журналистам глава фракции ЕР Сергей Неверов.
Ранее в статье в "Парламентской газете" председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Он также отметил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
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"Предложения, которые прозвучали, я думаю, что будут обсуждаться на площадках разных политических партий, в том числе, конечно, "Единой России". Председателем партии является председатель правительства. Это, несомненно, общий диалог, общее обсуждение", - сказал Неверов журналистам.
Он также отметил, что в современных реалиях "такое обсуждение назрело".
"Это такой длительный кропотливый вопрос - согласование различных изменений в основополагающий документ. Это же не просто федеральный закон. Это Конституция Российской Федерации. Поэтому вместе в правительством, вместе с заинтересованными сторонами, с политическими партиями, с экспертами будем дальше думать, какая последовательность шагов должна быть. Это серьезное дело", - сказал журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Он пояснил, что в РФ после 1993 года появился "перекос" в сторону исполнительной власти, из-за чего возник дисбаланс в ветвях власти. "Речь идет о том, чтобы этот исторический дисбаланс все-таки вернуть на место и сбалансировать ветви власти", - сказал Толстой.
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Единая РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовРоссияПолитика
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