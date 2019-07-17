В ГД внесли проект, позволяющий ускорить выплату задолженностей по зарплате

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Х Гайдаровском форуме. 15 января 2019

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о праве государственных инспекторов труда обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, сообщила пресс-служба Минтруда.

"Правительство России внесло в Госдуму России законопроект, согласно которому государственные инспекторы труда получат право направлять в службу судебных приставов неисполненные работодателем предписания по погашению задолженности по зарплате", - говорится в сообщении.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, такая мера будет применяться "инспектором труда к работодателю только в случае неисполнения должником в срок ранее выданного предписания". При этом взысканию подлежит только не оспариваемая работодателем сумма начисленной, но не выплаченной в срок зарплаты.

"Законопроект позволяет в досудебном порядке по вопросам, где нет спора по начисленной заработной плате, решить вопросы по обеспечению конституционного права работников на оплату труда", – отметил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно сообщению, законопроект позволит ускорить выплату задолженности по зарплате, это способствует нормализации отношений на рынке труда и нивелирует конкурентное преимущество недобросовестных работодателей.