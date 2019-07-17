Синоптики отметили рост числа неблагоприятных погодных явлений в Москве

"Расчеты, произведенные для станций Москвы, показали, что дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 миллиметров), за последние 30 лет стало больше в полтора раза, сильных ветров (более 20 метров в секунду) в четыре раза, а гроз – почти в два раза", - говорится в сообщении.