Синоптики отметили рост числа неблагоприятных погодных явлений в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество дожей, сказывающихся на работе коммунальных служб Москвы, за последние 30 лет увеличилось в 1,5 раза, сильных ветров (более 20 метров в секунду) стало больше в четыре раза, а гроз – почти в два раза, говорится в сообщении на сайте "Метеоновости".
"Расчеты, произведенные для станций Москвы, показали, что дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 миллиметров), за последние 30 лет стало больше в полтора раза, сильных ветров (более 20 метров в секунду) в четыре раза, а гроз – почти в два раза", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что за минувшие сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков (23 миллиметра). Он также добавил, что в среду во второй половине дня ожидаются сильные дожди, на столицу может пролиться еще до пятой части от месячной нормы.
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