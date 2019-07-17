В Донбассе проходит траурный митинг в память о погибших в катастрофе MH17

ГРАБОВО (Донецкая область), 17 июл - РИА Новости. Траурный митинг проходит в Донбассе в память о пассажирах и членах экипажа Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

По словам организаторов, на мероприятии присутствуют более 500 человек, в том числе глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, спикер парламента ДНР Владимир Бедевка и другие официальные лица.

"Катастрофа стала не случайной, это провокация киевского режима, который не считается ни с чем... На протяжении этих пяти лет мы видим, что различной ложью и фальсификацией фактов Украина пытается обвинить ополчение народной республики и Российскую Федерацию в этом преступлении. Не представлено и не может быть представлено никаких доказательств, что мы имеем к этому какое-то отношение", - заявил Пушилин в ходе траурного митинга.

Также он выразил слова скорби и сожаления о погибших пассажирах и членах экипажа Boeing-777.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.