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РИА Новости

В Донбассе проходит траурный митинг в память о погибших в катастрофе MH17

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта "Боинг-777" в Донецкой области. 17 июля 2019
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта Боинг-777 в Донецкой области. 17 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта "Боинг-777" в Донецкой области. 17 июля 2019
ГРАБОВО (Донецкая область), 17 июл - РИА Новости. Траурный митинг проходит в Донбассе в память о пассажирах и членах экипажа Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов, на мероприятии присутствуют более 500 человек, в том числе глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, спикер парламента ДНР Владимир Бедевка и другие официальные лица.
Презентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777
Вчера, 11:42
Украина прикрывается выдумками о катастрофе MH17, заявил российский посол
"Катастрофа стала не случайной, это провокация киевского режима, который не считается ни с чем... На протяжении этих пяти лет мы видим, что различной ложью и фальсификацией фактов Украина пытается обвинить ополчение народной республики и Российскую Федерацию в этом преступлении. Не представлено и не может быть представлено никаких доказательств, что мы имеем к этому какое-то отношение", - заявил Пушилин в ходе траурного митинга.
Также он выразил слова скорби и сожаления о погибших пассажирах и членах экипажа Boeing-777.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
5 июля, 06:22
На Украине арестован похищенный "свидетель" по делу о крушении МН17
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Вчера, 08:22
Со дня крушения рейса МH17 в Донбассе прошло пять лет
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
Расследование крушения малайзийского самолёта Boeing 777-200 рейса МН17
28 сентября 2016, 18:32
Ход расследования катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17Международная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии по расследованию катастрофы малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года пока не может назвать конкретных виновных. Предварительные итоги расследования группы и версия концерна "Алмаз-Антей" — в инфографике Ria.ru.
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ДонбассBoeing 777Происшествия
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